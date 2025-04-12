林岱樺涉詐助理費案擴大 服務處5人遭聲押

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，涉案通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟等人遭押。林岱樺9日被傳喚後，檢調昨天再度搜索，其林園、大寮服務處共5名人員都遭依貪污罪聲押。

林岱樺9日上午持傳票前往高雄地檢署應訊說明，偵查庭耗時約1小時多，林岱樺步出偵查庭時則表情凝重，但檢方後續未再進行強制處分。至於仍在羈押的通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟及林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等4人，因羈押期將屆滿，將由承辦檢察官研議是否提出延押。

檢調昨天再度前往林岱樺林園、大寮服務處辦公室，以及服務處人員住處搜索，並帶回林園服務處周姓、大寮服務處林姓主任，陳姓、孟姓、連姓工作人員等5人，檢方訊後依5人涉犯貪污治罪條例犯罪嫌疑重大，且有串、滅證之虞，向高雄地方法院聲請羈押。

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全案起於，有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，涉詐領助理費案遭搜索約談，2月21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海；另外，林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等3人遭高雄地方法院裁定羈押。

至於涉案的通法寺住持釋煌智，原諭令100萬元交保，經檢調2月26日出動搜索通法寺等處並將釋煌智帶回偵訊，釋煌智2月27日訊後遭聲押禁見獲准，事後不服裁定並委託律師提出抗告，3月7日經台灣高等法院高雄分院依抗告無理由，裁定駁回。（編輯：陳政偉）1140412