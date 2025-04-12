加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大阪世博「大屋根」打造世界最大木建築 蘊含福島震後復興希望
首頁 / 社會

林岱樺涉詐助理費案擴大 服務處5人遭聲押

2025/4/12 12:05（4/12 12:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委林岱樺涉詐助理費。（中央社檔案照片）
民進黨立委林岱樺涉詐助理費。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄12日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，涉案通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟等人遭押。林岱樺9日被傳喚後，檢調昨天再度搜索，其林園、大寮服務處共5名人員都遭依貪污罪聲押。

林岱樺9日上午持傳票前往高雄地檢署應訊說明，偵查庭耗時約1小時多，林岱樺步出偵查庭時則表情凝重，但檢方後續未再進行強制處分。至於仍在羈押的通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟及林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等4人，因羈押期將屆滿，將由承辦檢察官研議是否提出延押。

檢調昨天再度前往林岱樺林園、大寮服務處辦公室，以及服務處人員住處搜索，並帶回林園服務處周姓、大寮服務處林姓主任，陳姓、孟姓、連姓工作人員等5人，檢方訊後依5人涉犯貪污治罪條例犯罪嫌疑重大，且有串、滅證之虞，向高雄地方法院聲請羈押。

google news透過 Google News追蹤中央社

全案起於，有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，涉詐領助理費案遭搜索約談，2月21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海；另外，林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等3人遭高雄地方法院裁定羈押。

至於涉案的通法寺住持釋煌智，原諭令100萬元交保，經檢調2月26日出動搜索通法寺等處並將釋煌智帶回偵訊，釋煌智2月27日訊後遭聲押禁見獲准，事後不服裁定並委託律師提出抗告，3月7日經台灣高等法院高雄分院依抗告無理由，裁定駁回。（編輯：陳政偉）1140412

延伸閱讀
林岱樺涉詐助理費案 遭雄檢傳訊1個多小時林岱樺涉貪案釋煌智不服羈押抗告 高雄高分院駁回府：總統驚訝林岱樺遭調查 重申任內不許司法介入初選北市議員陳怡君涉詐助理費案 女助理延押2個月
林岱樺
因應對等關稅低利融資貸款 財部：不裁員列評估參考民進黨8立委籲高雄人團結意志大罷免 藍批惡罷
釋煌智
林岱樺涉貪 雄院認釋煌智對助理選用有相當權限裁押林岱樺涉貪案 通法寺住持釋煌智改裁羈押禁見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：