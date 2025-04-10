北市議員陳怡君涉詐助理費案 女助理延押2個月

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）民進黨台北市議員陳怡君及張姓女助理涉詐領助理費，因張女羈押期限將屆，士林地檢署7日向法院聲請延押。士林地方法院今天上午召開羈押庭後，裁定繼續羈押禁見2個月。

士林地方法院指出，經法官訊問後，認為張女犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有事實足認張女有串證、滅證之虞，仍有羈押必要，裁定自4月13日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

另方面，士檢檢察官昨天已聲請延押陳怡君，士林地院將於14日上午開庭決定是否繼續羈押。

此案起於，士林地檢署查出，陳怡君等人涉嫌自民國108年迄今利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元。

士檢指揮法務部調查局台北市調查處發動搜索約談，檢察官複訊後，認為張姓女助理、陳怡君涉犯重罪，有勾串共犯與證人之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見。

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士院2月13日裁定張女羈押禁見，期限2個月；陳怡君交保。檢方不服，針對陳怡君交保部分提起抗告，台灣高等法院撤銷原交保裁定，發回更裁。士院2月20日二度開庭後，改裁定羈押禁見，期限2個月。

法界人士指出，依刑事訴訟法規定，偵查中羈押被告的期限是2個月，而且只能延長羈押1次，因此偵查中被告最多會被羈押4個月。（編輯：方沛清）1140410