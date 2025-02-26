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林岱樺、陳怡君疑涉詐領助理費 綠廉政會立案調查

2025/2/26 21:40（2/26 21:51 更新）
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民進黨立委林岱樺、台北市議員陳怡君疑涉詐助理費案，民進黨廉政會主委邱駿彥26日表示，經廉政委員會晚間討論過後，決定皆立案調查。中央社記者賴于榛攝 114年2月26日
民進黨立委林岱樺、台北市議員陳怡君疑涉詐助理費案，民進黨廉政會主委邱駿彥26日表示，經廉政委員會晚間討論過後，決定皆立案調查。中央社記者賴于榛攝 114年2月26日
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（中央社記者賴于榛台北26日電）民進黨立委林岱樺、台北市議員陳怡君疑涉詐助理費案，民進黨廉政會今天晚間討論後，決定立案調查。廉政會主委邱駿彥受訪表示，陳怡君目前被收押無法約見，但近日就會函請林岱樺到會說明。

民進黨廉政會例會今天討論林岱樺及陳怡君涉詐助理費案，並討論廉政條例修正等事宜。

邱駿彥會後接受媒體訪問時指出，廉政會委員全票通過對2人立案調查，但立案不代表就會予以處分，必須經過調查才會確認，近日就會發函給林岱樺要求到廉政委員會說明，至於陳怡君因為已被收押禁見，可能要看之後有沒有被延押，再來處理。

他說，近日檢調動作頻頻，每天都有新的發展，廉政會將密切注意進度。但他也提到，除非案子非常嚴重影響社會觀瞻與民進黨聲譽，否則不會一起訴就處分。

至於陳歐珀先前曾因無償使用他人房屋與車子，遭予以警告處分，邱駿彥說，陳歐珀並未被列為被告，但因無償使用他人車輛等並不妥當，因此給予警告處分。媒體追問，警告是否影響陳歐珀未來可能的參選路，邱駿彥表示，並不知道陳歐珀會否被提名，但可以確定的是，他不會因為被警告就不能被提名參選。

也因近日多名民代因助理費遭檢調調查，兼任民進黨主席的總統賴清德今天指示，民進黨公職應採最高標準，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」。邱駿彥說，其實這應該要適用於朝野各黨，畢竟各黨派都有類似情形。

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邱駿彥說，助理費因為法律不夠周詳，過往大家糊里糊塗這樣做，可以說是社會共業，希望立院要盡快修法，讓助理費用與行政費用脫鉤。

他也提到，今天花很多時間檢討廉政條例未來可能要修改的部分，像是處理對象、立案標準、加重加嚴處分等等，後續將持續進行細部討論。（編輯：林興盟）1140226

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