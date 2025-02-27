林岱樺涉貪案 通法寺住持釋煌智遭雄檢聲押

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（中央社記者張已亷高雄27日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，涉案通法寺住持釋煌智原獲新台幣100萬元交保，檢調昨天上午再出動搜索通法寺並將釋煌智帶回偵訊，經雄檢複訊後，今天凌晨向法院聲押釋煌智。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺涉詐領助理費案遭搜索約談，21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令100萬元交保，限制住居出境出海，而涉案通法寺住持釋煌智也諭令100萬元交保。

檢調近日疑蒐集到案件相關新事證，昨天上午再度搜索通法寺，並將通法寺住持釋煌智帶回偵訊釐清案情。釋煌智昨天深夜遭移送至高雄地檢署複訊，面對媒體詢問「會不會委屈」、「有沒有幫忙處理款項」等問題，釋煌智不發一語隨調查人員指示進入雄檢。

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經檢方漏夜偵訊，釋煌智今天凌晨遭雄檢依涉犯貪污治罪條例等罪嫌向法院聲請羈押禁見。

另外，林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等3人原獲高雄地方法院裁定60萬至70萬元交保，經雄檢抗告成功，高等法院高雄分院25日撤銷發回後，雄院25日晚間第2次羈押庭裁定3人羈押禁見。（編輯：張雅淨）1140227