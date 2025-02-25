傳退出初選、脫黨參選高雄市長 林岱樺：非事實

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（中央社記者王揚宇台北25日電）爭取民進黨提名參選高雄市長的民進黨立委林岱樺疑涉詐助理費案，外傳她可能退出初選、脫黨參選。林岱樺今天表示，這都不是事實，相信司法會還她公道、相信民進黨內的機制。

林岱樺在立法院受訪時也說，民進黨是一個大家庭，她對家庭只有照顧、保護，「我永遠是大家庭的一員」。

林岱樺疑涉嫌詐領助理費，國會辦公室和服務處20日遭搜索，高雄地檢署21日依違反貪污治罪條例諭令林岱樺新台幣100萬元交保，限制住居、出境出海。

林岱樺今天透過臉書發布聲明指出，多日來的紛紛擾擾，不僅讓許多鄉親替她憂心，也模糊她擘劃高雄願景的用心。因為案件還在偵查當中，基於尊重司法程序，很多細節不能多做回應，但她會在法庭上證明清白。

林岱樺表示，她說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，是因為當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如100多張搜索票等不實的訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，使她感到錯愕，因此對於刻意且惡意的流言，發出不平之鳴。

林岱樺強調，這句話並非指控任何民進黨內人員，也並非指控恪守職責的司法人員，如果她的這一席話有造成任何人的困擾，「我表達歉意」。

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林岱樺說，如果不是跑在前面，怎麼會遇到背後偷襲，她不是一個複雜的人，用盡全力服務鄉親，這是高雄鄉親對她的認知，過去如此，未來每一天也是如此。

林岱樺也說，這幾天有非常多謠傳，有人說她會退出初選，甚至也有報導不斷說她會脫黨參選，這都不是事實，也相信司法會還她公道、相信民進黨內的機制，她會繼續為清白而戰、為高雄而戰、為台灣而戰。（編輯：謝佳珍）1140225