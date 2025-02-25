林岱樺涉詐助理費 胞弟等3人改裁定羈押禁見

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）民進黨籍立委林岱樺疑涉詐領助理費案，林岱樺胞弟及2名服務處人員遭高雄地院裁定交保，雄檢抗告成功後高雄高分院今天發回更裁，高雄地院晚間裁定3人羈押禁見。

林岱樺疑涉詐領助理費案，林岱樺胞弟及黃姓、王姓服務處人員等3人21日晚間遭高雄地檢署聲請羈押，但高雄地方法院裁定裁定林岱樺胞弟新台幣70萬元交保、另2人各60萬元交保；高雄地檢署22日依被告有刪除手機對話滅證，且證人間供述與客觀事實不符，仍有共犯跟證人待傳訊，可能有勾串、滅證之虞提起抗告。

全案卷證經送至二審台灣高等法院高雄分院，高雄高分院今天上午撤銷原裁定，發回一審台灣高雄地方法院更為裁定。但因撤銷理由可能涉及偵查不公開資訊，故不予說明撤銷理由。

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高雄地方法院今天晚間7時30分召開第2次羈押庭，晚間9時30分裁定3人改羈押禁見。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺疑涉詐領助理費案遭搜索約談，21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海，胞妹諭令30萬元交保。（編輯：郭諭儒）1140225