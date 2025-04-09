林岱樺涉詐助理費案 遭雄檢傳訊1個多小時

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（中央社記者張已亷高雄9日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，涉案通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟等人遭押。林岱樺因被雄檢傳訊，今天上午抵達雄檢，約1個多小時後步出偵查庭，在律師和助理陪同下離開。

高雄地檢署表示，今天傳喚林岱樺說明，偵查庭上午10時召開並，在上午11時20分許結束，沒有對林岱樺進行強制處分，至於仍在羈押的通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟及林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等4人，因羈押期將屆滿，將由承辦檢察官研議是否延押。

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全案由，因有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，涉詐領助理費案遭搜索約談，2月21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海；另外，林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等3人遭高雄地方法院裁定羈押。

至於涉案的通法寺住持釋煌智，原諭令100萬元交保，經檢調2月26日出動搜索通法寺等處並將釋煌智帶回偵訊，釋煌智2月27日訊後遭聲押禁見獲准，事後不服裁定並委託律師提出抗告，3月7日經台灣高等法院高雄分院依抗告無理由，裁定駁回。（編輯：李淑華）1140409