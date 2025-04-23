林岱樺涉詐助理費案 胞弟等3人延押2個月

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（中央社記者張已亷高雄23日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，已有通法寺住持釋煌智等6人遭押，其中林岱樺胞弟、弟媳王姓女子、黃姓會計等3人延押；釋煌智押期也將屆滿，雄檢已聲請延押待法院裁定。

高雄地方法院今天透過訊息指出，林岱樺弟媳王姓女子就如何擔任公費助理及相關帳戶管理、薪資流向等內容，前後供述不一致，與其他共犯陳述、物證內容不合，另外，林岱樺胞弟對於如何與黃姓會計共同處理共犯林岱樺的公費助理申報，政治獻金如何運作等內容，2人供述互有出入、與共犯及證人陳述有異，也和相關事證不合。

院方表示，法官訊後認為林岱樺胞弟等3人涉犯與公務員共同利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實及公益侵占等罪嫌重大，審酌此案仍有未釐清部分，無法排除涉案3人停押後與他人進行勾串或滅證等風險，並考量檢方有持續偵查作為，無不合理遲延，裁定林岱樺胞弟等3人自25日起延長羈押2個月並禁止接見通信。

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至於涉案的通法寺住持釋煌智，原諭令新台幣100萬元交保，經檢調2月26日出動搜索通法寺等處並將釋煌智帶回偵訊，釋煌智2月27日訊後遭聲押禁見獲准，事後不服裁定並委託律師提出抗告，3月7日經台灣高等法院高雄分院依抗告無理由，裁定駁回，因押期即將屆滿，高雄地檢署已向法院聲請延押。

全案起於，有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，涉詐領助理費案遭搜索約談，2月21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令100萬元交保，限制住居出境出海；另外，林岱樺的林園、大寮服務處共5名人員也遭依貪污罪聲押，其中周姓服務處主任、連姓工作人員12日遭裁定羈押，其餘3人以5至10萬元交保，檢方未提抗告。（編輯：李淑華）1140423