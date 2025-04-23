林岱樺涉貪案 通法寺住持釋煌智延押2個月

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（中央社記者張已亷高雄23日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，涉案通法寺住持釋煌智遭聲押獲准。高雄地檢署在釋煌智押期屆滿前向高雄地院聲請延押獲准，釋煌智自27日起延長羈押2個月並禁止接見通信。

高雄地方法院今天透過訊息表示，釋煌智涉及公費助理相關聘用、工作內容、林三郎基金會相關費用支出等事項，與證人證述及相關物證有所出入，尚有相關證人待訊問且有部分共犯在外，另外，釋煌智在第2次遭搜索時，將使用的手機交由他人藏放，且此案至今仍有相關資金流向及交易對象，還需逐一核對清查。

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院方指出，法官訊後並依相關卷證，認為釋煌智涉犯利用職務機會詐取財物、公益侵占、偽造文書、使公務員登載不實及背信等罪嫌重大，仍有滅證及勾串之虞，再考量釋煌智身為通法寺住持及林三郎基金會董事長，對此案相關人員具一定影響力，且有部分證人尚未到案，及他所涉詐領助理費用的金額等狀況，裁定延押。

全案起於，有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，涉詐領助理費案遭搜索約談，2月21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海；另外，林岱樺的林園、大寮服務處共5名人員也遭依貪污罪聲押，其中周姓服務處主任、連姓工作人員12日遭裁定羈押，其餘3人以5至10萬元交保，至於林岱樺胞弟、弟媳王姓女子、黃姓會計等3人則遭延押2個月。（編輯：郭諭儒）1140423