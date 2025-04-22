詐助理費案二審仍判4年 前中市議員冉齡軒將再上訴

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）國民黨籍前台中市議員冉齡軒涉詐領新台幣148萬餘元助理費，一審依貪污罪判處4年徒刑，二審仍判4年、褫奪公權3年。冉齡軒表示，對判決不能接受，將再上訴。

冉齡軒涉詐領新台幣148萬餘元助理費，並以公款做法會為家人消災、打掃私人佛堂等，台中地方法院一審依貪污罪判處4年徒刑，她的邱姓丈夫判刑2年4月。二審判冉齡軒4年、褫奪公權3年，冉齡軒的邱姓丈夫判3年8月、褫奪公權2年。

冉齡軒今天上午到庭聽判，宣判後她告訴媒體表示，她和丈夫每月都有拿零用金給助理用作服務處使用，沒有放進自己口袋，她聲稱每一分錢都用在議員服務處及國際事務上。

冉齡軒指出，助理費直接入到助理的帳戶，是否要提供是助理的意願，強調沒有脅迫，也駁斥人頭助理一事。她說，自己是佛家弟子，花了上千萬為國家做法會，擔任議員期間不貪、不取、不做工程、不收紅包，卻被國家司法作此判決，對判決不能接受。

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依據檢方起訴書指出，冉齡軒為台中市第3屆市議員，邱姓丈夫經營禮儀社，她先後聘請多名公費助理，每月實際給薪僅1萬至4萬元，但冉齡軒向市議會申請月薪2萬5000元至7萬元不等。助理拿到每月薪資後，提領部分差額繳回服務處。

檢方查出，冉齡軒將助理繳回的差額，用來供兒子生活費、打掃私人佛堂等，冉齡軒自2018年至查獲時，共詐領148萬9000多元，偵辦後依貪污罪嫌起訴。（編輯：李錫璋）1140422