林岱樺是否脫黨選高雄市長？陳其邁：無法評論

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（中央社記者張已亷高雄22日電）民進黨籍立委林岱樺疑涉詐領助理費案，依涉犯貪污治罪條例獲100萬交保；高雄市長陳其邁表示，尊重司法，勿枉勿縱。對於林岱樺是否會脫黨參選高雄市長，陳其邁則說，沒有辦法評論。

高雄市長陳其邁今天上午到大社區觀音山風景區出席淨山活動，會前接受媒體聯訪表示，尊重司法，在個案部分，希望未來檢院審理勿枉勿縱，希望立委林岱樺也能捍衛自己的清白。

至於是否會擔心民主進步黨在下屆高雄市長的黨內初選，陳其邁指出，民進黨黨內初選機制行之有年，就由黨內民主機制公平競爭，產生最優秀候選人。

林岱樺擔任第5至11屆立委迄今，有意參選2026高雄市長初選，疑涉詐領助理費案遭搜索約談。昨天被移送高雄地檢署複訊後，疑檢方基於各種評估，有些事證等待調查，林岱樺獲新台幣100萬元交保，限制住居出境出海。

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另外，涉案廟方人員則疑因其父親近期過世，檢方同意回家善後父親後事，諭令100萬元交保。林岱樺胞妹諭令30萬元交保，另名工作人員10萬元交保。

林岱樺胞弟及王姓與黃姓服務處人員則遭檢方聲請羈押，經高雄地方法院昨天召開羈押庭審理，裁定林岱樺胞弟70萬元交保、另2人各60萬元交保，檢方將提抗告。（編輯：陳政偉）1140222