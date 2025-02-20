立委林岱樺疑涉詐助理費遭搜索 服務處強調恪守法規
2025/2/20 09:52（2/20 09:58 更新）
（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄20日電）民進黨高雄立委林岱樺疑涉詐領助理費，國會辦公室、服務處今天遭檢調搜索，林岱樺服務處聲明，擔任立委期間一向恪守法規，相關費用合法合規，配合檢調司法調查。
林岱樺服務處稍早發布聲明表示，林岱樺在擔任立委期間一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
高雄市長陳其邁上午出席環保局行程，會前接受媒體聯訪表示，尊重司法，對於具體個案也希望檢方勿枉勿縱，儘速釐清真相。民進黨高雄市黨部主委黃文益則回應，尊重司法調查，沒有其他評論。
對此，高雄地檢署低調表示，不便表達任何意見。（編輯：張雅淨）1140220
延伸閱讀北市議員陳怡君涉詐助理費百萬交保撤銷 高院發回更裁議員林銘仁涉詐領助理費 移審否認貪污300萬交保林穎孟詐領助理費被控貪污圖利 各被判3年8月、5年8月前高雄議員陳粹鑾入監仍指揮詐領助理費 判刑10年5月定讞以人頭詐助理費128萬 新北議員曾煥嘉判刑3年
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。