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立委林岱樺疑涉詐助理費遭搜索 服務處強調恪守法規

2025/2/20 09:52（2/20 09:58 更新）
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疑似涉嫌詐領助理費，民進黨立委林岱樺的立法院辦公室（圖）與服務處20日一早遭檢調搜索，目前搜索行動仍在執行中。中央社記者郭日曉攝 114年2月20日
疑似涉嫌詐領助理費，民進黨立委林岱樺的立法院辦公室（圖）與服務處20日一早遭檢調搜索，目前搜索行動仍在執行中。中央社記者郭日曉攝 114年2月20日
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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄20日電）民進黨高雄立委林岱樺疑涉詐領助理費，國會辦公室、服務處今天遭檢調搜索，林岱樺服務處聲明，擔任立委期間一向恪守法規，相關費用合法合規，配合檢調司法調查。

林岱樺服務處稍早發布聲明表示，林岱樺在擔任立委期間一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。

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高雄市長陳其邁上午出席環保局行程，會前接受媒體聯訪表示，尊重司法，對於具體個案也希望檢方勿枉勿縱，儘速釐清真相。民進黨高雄市黨部主委黃文益則回應，尊重司法調查，沒有其他評論。

對此，高雄地檢署低調表示，不便表達任何意見。（編輯：張雅淨）1140220

#林岱樺
#高雄地檢署
#民進黨
#環保局
#詐領助理費
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