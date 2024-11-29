林穎孟貪污2罪判3年8月、5年8月 北院：詐領助理費圖利

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（中央社記者林長順台北29日電）前無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費3萬5563元，另將前男友葉曜彰公司僱員充作公費助理，涉圖利等罪。台北地方法院今天依貪污治罪條例判處林穎孟3年8月徒刑、5年8月徒刑，可上訴。

判決指出，林穎孟自107年12月25日起聘用楊姓男子擔任公費助理，林穎孟因故決定自108年9月28日起將楊姓助理資遣，因資遣費不在議會補助範圍內，為了免除支付資遣費用，108年10月份仍登載楊姓助理為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助費等共計新台幣3萬5563元，直到同年11月間才辦理楊姓助理停聘。

判決表示，林穎孟於109年因經營自媒體等工作需求，要扶植前男友葉曜彰剛成立且缺乏資金及客源的米達克公司，2人謀劃將米達克公司新聘郭姓僱員充作議員公費助理，郭女再依指示從事林穎孟、米達克公司交辦的工作，將應由米達克公司支付或分攤的僱員薪資及勞、健保等人事支出成本轉嫁給台北市議會負擔。

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北院認為，林穎孟擔任台北市議會市議員，動見觀瞻，本應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理的用意，卻不實申報公費助理詐得補助費，並圖利米達克公司且破壞議員助理補助費用制度的美意。

北院審酌林穎孟、葉曜彰迄今否認犯行，犯後態度難謂良好，依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪判處有期徒刑3年8月，褫奪公權2年，另依公務員對於非主管監督之事務圖利罪，判處林穎孟有期徒刑5年8月，褫奪公權3年。葉曜彰則被依圖利罪判處5年8月徒刑，褫奪公權3年。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1131129