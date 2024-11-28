高雄市議員黃紹庭涉詐助理費 移審後150萬交保

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費1455萬元，雄檢今天依貪污等罪起訴，將在押的黃紹庭移由雄院審理。法官審酌黃紹庭認罪、繳回所得，諭知150萬元交保，限制出境出海8月。

黃紹庭歷任高雄市議會第2、3、4屆議員，涉嫌自民國103年12月25日起，以李姓配偶等6人為人頭助理，向市議會申報助理補助費，並以低薪高報等方式詐領補助，粗估人頭助理共詐領1309萬5000多元、低薪高報詐領145萬5000多元，總計詐領約1455萬元。

高雄地檢署今天上午依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、中華民國刑法使公務員登載不實罪嫌起訴黃紹庭夫妻等14人。全案移審高雄地方法院，並於下午3時許開庭訊問黃紹庭。

檢方當庭提出黃紹庭在被搜索前出境中國，且比預定機票遲延1天返台、家人多在國外且有房產等事由，認為有逃亡、串證之虞。

黃紹庭表示，相關人員涉作為人頭助理部分早已認罪，並無串證可能。至於原定9月28日返台，卻遲延1天才返台報到，黃紹庭坦承是去中國重慶找朋友處理事情，過程中轉機沒接到電話，之後也馬上主動聯繫調查官，雙方已談妥處理完事情就返台說明。

黃紹庭說，若真的要逃亡，也可等到高雄市議會10月1日開議後再回來，沒必要提前返台。

法官訊問後，審酌黃紹庭認罪繳回犯罪所得等情狀，諭知以新台幣150萬元交保，限制出境出海8個月，但每週四、日需持專用手機進行電子報到監控，且交保後不可屢次以議會開會為由無故請假。（編輯：蕭博文）1131128