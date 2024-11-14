涉詐681萬助理費 新北議員林銘仁遭起訴

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（中央社記者高華謙新北14日電）新北議員林銘仁涉為4名助理浮報薪資，另為補貼江姓妻舅生活開銷，虛報江男為助理，共詐領新台幣681萬餘元助理費，新北檢今天依違反貪污治罪條例起訴林銘仁等4人。

檢調查出，民進黨籍的林銘仁自民國95年起至今擔任台北縣與新北市議員，已連任5屆，楊姓助理則負責綜理申報助理費用及帳務等業務。

檢調調查，林銘仁得知江姓妻舅（即林銘仁太太的弟弟）自原單位離職後需照顧長輩，且久未投入職場工作，為補貼江姓妻舅生活開銷，林銘仁自98年自105年間，透過楊姓助理向新北市議會虛報江姓妻舅為林銘仁的助理，以此詐得267萬餘元。

此外，林銘仁於98年至107年間，為支付服務處與選民服務等開銷，虛報胞姐為助理，詐得312萬餘元助理費。

另外，林銘仁與楊姓助理明知蘇男、李男、李女與林男等助理月薪介於2.5萬至3.8萬元間，仍浮報4人薪資為每月3萬至5萬元，並將多餘款項挪作他用，以此分別詐取7.8萬至45.7萬元不等助理費。

檢調查出，林銘仁共涉詐領681萬餘元助理費，他在偵訊時坦承將助理薪資低薪高報。

檢察官審酌，江姓男子雖稱有為林銘仁工作，卻沒進服務處，且做的工作與選舉志工差不多，卻實領3萬元月薪，相較之下，每天在服務處工作超過8小時的實際助理卻被要求按工作日數算薪水，每月只領2萬多元，足認江男薪資與工作內容不相當，堪認林銘仁未實際聘用江男為助理，而是詐取國家公費補助江男生活所需。

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新北地檢署今天偵查終結，依違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財務罪嫌起訴林銘仁、林姓胞姊、江姓妻舅與楊姓助理。不過檢察官審酌，楊姓助理已自白，並努力籌措犯罪所得，已有悔意，若能繳清犯罪所得，建請法官從輕量刑，予以緩刑機會。

另外，檢察官認為，4名實際助理涉犯偽造文書罪，不過考量他們坦承犯行、深表悔悟，因此予以緩起訴處分，需分別繳交5至6萬元不等緩起訴處分金給國庫。（編輯：張銘坤）1131114