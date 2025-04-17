加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳凱玲WNBA金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣
首頁 / 社會
共諜案
新聞專題
共諜案1/160
首頁 / 社會

2前民進黨黨工涉共諜案 北院諭知延押2月

2025/4/17 18:04（4/17 18:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院17日下午針對共諜案召開延押庭，裁定前民進黨黨工黃取榮（白髮者）延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件。圖為法警於庭後將黃取榮等人帶上警備車。中央社記者趙世勳攝　114年4月17日
台北地方法院17日下午針對共諜案召開延押庭，裁定前民進黨黨工黃取榮（白髮者）延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件。圖為法警於庭後將黃取榮等人帶上警備車。中央社記者趙世勳攝　114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北17日電）北檢偵辦共諜案，今年2月間聲押禁見前民進黨黨工邱世元及黃取榮獲准。由於羈押期限即將屆滿，檢察官日前聲請延押。北院今天諭知2人自4月20日起延押2月，並禁止接見通信。

檢調調查，黃男曾在中國經商，疑似遭中國情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱男，分頭向包括在總統府的吳姓男子、外交部的何姓男子等人，刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。

檢調查出，黃男疑似將公務秘密等文書交付給中國情治單位，並交付數萬元不等金額給邱男、吳男、何男。

google news透過 Google News追蹤中央社

台北地檢署今年2月間發動搜索，並約談黃男、邱男到案，訊後將2人聲押禁見獲准，隨即再針對吳男發動搜索，訊後將吳男聲押禁見獲准。檢察官過濾扣案卷證，認為何男犯罪嫌疑重大，4月間針對何男展開搜索，訊後聲押禁見獲准。

檢察官審酌黃、邱羈押期限將屆滿，2人犯罪嫌疑重大，仍有勾串證與滅證之虞，有繼續羈押之必要，日前向法院聲請延押。台北地方法院下午召開延押庭，訊後諭知黃取榮、邱世元自4月20日起延長羈押期間2月，並禁止接見、通信、受授物件。（編輯：方沛清）1140417

延伸閱讀
民進黨黨員邱世元黃取榮涉共諜案 新北黨部開除黨籍民進黨3作法防滲透 民眾黨：早制定黨公職赴陸準則吳釗燮前何姓助理涉共諜案 民進黨中評會：開除黨籍絕不寬貸綠籲藍白支持推動國安修法 不要消費共諜議題
邱世元
2前民進黨黨工涉共諜案 北院下午召開延押庭黨員涉共諜案遭開除黨籍 民進黨中評會優先處理
共諜案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
綠籲藍白支持推動國安修法 不要消費共諜議題
66
更多編輯台推薦新聞：