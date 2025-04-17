綠籲藍白支持推動國安修法 不要消費共諜議題

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（中央社記者林敬殷台北17日電）民進黨內爆出共諜案，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天祭出3措施，遭在野黨質疑。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白若真心反共諜、防共諜滲透，就來支持民進黨團推動的國安修法，從法制面補破網，不要只會消費共諜議題。

賴清德昨天在民進黨中常會宣布3項黨內國安強化措施，包含黨公職及黨工出入中港澳或接觸中方人士，須事前報備、事後報告；各級黨部須定期辦理國安法治教育課程；以及立委與議員助理將納入國安規範管理，並推動國安意識培訓。

民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白若真心反共諜滲透，請一起支持民進黨團提出的「國安十法」修法，不要只會消費共諜議題，應當從法制面來補破網，民進黨的國安法案在立法院已被藍白兩黨擋了319次，「到底還要擋多久？」

吳思瑤指出，藍白不要背離事實，只會譴責受害者，而不是批判加害者，只會鎖定攻擊部會首長，對於共諜背後影武者的中國共產黨，無所不用其極對台灣進行統戰、滲透，卻沒有半句批評，不敢吭聲。

吳思瑤說，民進黨面對共諜不但提出國安十法，更以身作則，研修黨團內規，優先從自己做起，除了規範立委，也擴及到公費及自費的助理。

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吳思瑤說，立法院長韓國瑜及立法院若要避免像游智彬這種中國人堂而皇之大鬧議場，更應自律、課責，藉由各項管理工作，從法制面精進升級。

對於民眾黨批評民進黨亡羊補牢，民進黨團書記長陳培瑜說，亡羊補牢是錯的嗎，還是要繼續讓共諜留在台灣政府、立委辦公室，或是藍白立委辦公室養了非常多的共諜不舉發，「是因為藍白跟共諜是同路人嗎？」（編輯：林克倫）1140417