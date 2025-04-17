政院將檢視公務員忠誠查核 擬以接觸機密程度為準則

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（中央社記者賴于榛台北17日電）近日共諜案引關注，行政院長卓榮泰今天指示，為強化國安機制，應檢視公務員忠誠查核措施是否有精進或未落實執行問題，兩週內提出方案。至於精進面向，行政院擬以接觸機密程度作為未來檢討方向，以及思考是否入職後也要定期或不定期查核。

近日共諜案引關注，當中包含國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑等人。行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述卓榮泰表示，政府面對日益嚴重的境外敵對勢力滲透，近期積極偵辦並破獲數起共諜案，也由於被滲透機關多屬機敏機關，需要特別重視，除涉案人員一律依法嚴懲，政府更應該強化國安機制，

卓榮泰表示，依據公務人員任用法第4條，涉及國家安全、重大利益的公務人員需要辦理特殊查核，而相關制度與執行現在有必要重新檢視，是否有執行不夠落實，或是現行規範有須精進之處，才能防止境外敵對勢力無孔不入滲透。

卓榮泰說，相信絕大部分公務員都奉公守法為民服務，但是為守護國安與民主自由生活方式，政府必須要從制度面加強把關，完善制度，讓所有公務員提供保障，請政務委員馬永成兩週內研議方案，也請公務人員加強國安意識、對國家忠誠。

李慧芝指出，目前忠誠查核是依據職等、職稱來進行，而非依據接觸機密程度辦理，因此這可能是未來的檢討方向。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮出席行政院會後記者會時表示，外交部事件相關人等入職時有做過忠誠查核，未來則思考是否往每年規律查核等方向進行。

媒體追問，重新檢視忠誠查核措施是否涉及修正公務人員任用法，行政院政務委員林明昕出席行政院會後記者會時指出，現行已有查核措施，因此將先檢視是否為執行不夠或是法規需加強，而未來修正方向若朝向任用後定期或是不定期查核，這不在任用法規範圍之中。

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他強調，這不是大的制度改革，而是希望落實措施，現行查核辦法其實蠻具體的，也有救濟方式，因此政府檢視措施不會漫無止盡，或是為考核而考核。

另外，政府日前要求公教人員填寫未在中國設籍具結書，不過陸委會法政處副處長董玉芸今天出席行政院記者會時表示，詳查結果尚未出爐。（編輯：蘇志宗）1140417