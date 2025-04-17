2前民進黨黨工涉共諜案 北院下午召開延押庭
2025/4/17 09:33
（中央社記者林長順台北17日電）台北地檢署偵辦共諜案，今年2月間聲請羈押禁見前民進黨黨工邱世元及黃取榮獲准。由於羈押期限即將屆滿，檢察官日前聲請延押。台北地方法院今天下午將召開羈押庭，上午提訊2人到達北院。
檢調調查，黃男曾在中國經商，疑似遭中國情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱男，分頭向包括在總統府的吳姓男子、外交部的何姓男子等人，刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。
檢調查出，黃男疑似將公務秘密等文書交付給中國情治單位，並交付數萬元不等金額給邱男、吳男、何男。
北檢今年2月間發動搜索，並約談黃男、邱男到案，訊後將2人聲押禁見獲准，隨即再針對吳男發動搜索，訊後將吳男聲押禁見獲准。檢察官過濾扣案卷證，認為何男犯罪嫌疑重大，4月間針對何男展開搜索，訊後聲押禁見獲准。
透過 Google News追蹤中央社
檢察官審酌黃、邱羈押期限將屆滿，2人犯罪嫌疑重大，仍有勾串證與滅證之虞，有繼續羈押之必要，日前向法院聲請延押。北院下午將召開延押庭。
另外，民進黨新北市黨部針對黨員邱世元及黃取榮涉共諜案，4月8日召開執行委員、評議委員聯席會議，會中決議予以2人除名處分，後續將依程序報黨中央處分。（編輯：張銘坤）1140417
- 2前民進黨黨工涉共諜案 北院下午召開延押庭2025/04/17 09:33
- 2025/04/16 22:27
- 2025/04/16 10:46
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
民進黨3作法防滲透 民眾黨：早制定黨公職赴陸準則