民進黨黨員邱世元黃取榮涉共諜案 新北黨部開除黨籍
2025/4/8 15:26（4/8 16:05 更新）
（中央社記者王鴻國新北8日電）民進黨新北市黨部針對黨員邱世元及黃取榮涉共諜案，今天召開執行委員、評議委員聯席會議，會中決議予以2人除名處分，後續將依程序報黨中央處分。
民進黨資深黨工邱世元及新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案，民進黨新北市黨部召開執行委員、評議委員聯席會議，經執行委員會提案送評議委員會討論。
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市黨部指出，黨員邱世元、黃取榮所為嚴重危害國家安全，且影響民進黨聲譽甚鉅，評議委員會委員一致裁決，依民主進步黨紀律評議裁決條例，決議予以最嚴厲的除名處分，後續依程序報黨中央處分。
市黨部強調，黨部一向堅持清廉、勤政、愛鄉土，任何只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁，絕不寬貸。（編輯：李錫璋）1140408
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