賴清德祭3作法防滲透 民進黨黨公職赴中港澳須報備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨內近來傳多名黨工涉共諜，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人行為，應受黨紀嚴懲與法律最嚴厲制裁；國安法制未完備前，民進黨公職及黨工出入中港澳、或與具中國官方身分人員接觸，建立事前報備、事後報告機制。

民進黨今天召開中常會，賴清德表示，境外敵對勢力對台灣的滲透力道日益增大，除了認知作戰、統戰行動與灰色地帶侵擾外；近來，在執政團隊本於國家利益的積極偵辦下，更發現有數起黨內人士涉及共諜案件。

賴清德認為，這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到黨紀嚴懲，以及法律最嚴厲制裁與社會批判。

賴清德表示，對於意圖併吞台灣的極權政權而言，「守護台灣的民進黨自然成為其積極滲透的對象，而不是和中國同聲同調的政黨。」

他說，民進黨被滲透也不是從今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解。

賴清德指出，面對中共的滲透，民進黨的立場一貫且明確，一旦發現，不分政黨、不問何人，支持依法嚴辦。同時，他也要請立院黨團，支持強化國安、防止滲透的相關修法，儘速通過。

賴清德說，作為守護民主、守護主權的政黨，民進黨將於國安法制尚未完備前，採取3點作法，包括：第一，將針對民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸的情形，建立事前報備、事後報告機制。

他指出，第二，中央黨部和各地團隊，要透過定期的課程或相關講座，協助黨工、黨公職，強化國安法治意識教育。第三，針對黨籍立委以及各縣市議員的助理，請各黨團訂定相對應的規範或機制，並加強助理的國安意識教育。

透過 Google News 追蹤中央社

賴清德說，要時刻謹記，民進黨現在的使命是捍衛台灣民主自由的憲政體制，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，承擔起守護民主、守護主權的理念。民進黨誕生於專制獨裁年代，作為推動台灣民主的主要力量，堅持創黨的理想，是維持政黨永續發展的靈魂。

賴清德強調，作為執政黨，每一位從政人士肩負的不只是人民的託付，更包含國家發展的使命。所以，要以高標準，審視自我的生活紀律。（編輯：林克倫、林興盟）1140416