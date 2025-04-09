應對中共滲透 蔡明彥：速查嚴懲強化國安法制

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（中央社記者吳書緯台北9日電）近期共諜案頻傳，國安局長蔡明彥今天表示，針對可能的犯行積極蒐證，且清查不分黨派，希望達到速查和嚴懲，也研商修法，讓國安法制更具韌性。至於是否有新的共諜案，他說，有的在偵辦，有的還在蒐證，不適合公開說明。

蔡明彥強調，各種案件只要有異常或違法的事態，國安局都會積極地蒐集相關證據，有具體的證據就會提供檢調單位做必要查處。

立法院外交及國防委員會邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。蔡明彥上午進入會議室前接受媒體聯訪。

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蔡明彥表示，共諜案涉及背叛國家、傷害國家利益的行為，國安情報團隊針對可能的犯行，一定會積極地蒐證，務必做到不分黨派全面清查，希望達到一方面速查，二方面嚴懲的目的。

針對嚴懲層面，蔡明彥說，國安局也在和法務部積極磋商，重新盤點與檢視相關國安法制，也和法務部長鄭銘謙多次討論，希望透過修法讓國安法制能夠更具韌性，避免中共對台進行各種統戰或是滲透。（編輯：萬淑彰）1140409