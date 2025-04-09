賴清德指示研擬急難救助辦法 防堵黨工遭中共吸收

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（中央社記者葉素萍台北9日電）近日爆出多位民進黨助理、黨工遭吸收成為共諜。兼任民進黨主席的總統賴清德今天指示中央黨部，比照當初照顧資深黨員的急難救助方式，研擬相關機制，避免黨工因生活急難需求而遭到收買。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，立委王定宇提到，國安局報告顯示，共諜案遭起訴個案，現退役軍人占6成，背後的原因多半是經濟出現困難。

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據轉述，王定宇提到，民進黨工捲入共諜案，黨工被賄賂的金額超過國軍，顯示黨部成為被滲透的對象，要慎防。

與會人士指出，賴清德曾在選後捐出選舉補助款，其中，部分是給老黨員的急難救助。中常委建議要重視黨工，研擬類似救助辦法，避免黨工因生活急難需求，而讓他人有可乘之機；賴清德則請民進黨秘書長林右昌進一步研議相關辦法。（編輯：翟思嘉）1140409