黨員涉共諜案遭開除黨籍 民進黨中評會優先處理
2025/4/8 17:04（4/8 17:18 更新）
（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨黨員吳尚雨、邱世元、黃取榮涉共諜案，遭地方黨部除名，並報黨中央處分。民進黨中評會主委賴瑞隆今天說，待收到地方黨部資料後，將盡快處理，原則會尊重地方黨部決議，開除黨籍。
民進黨嘉義縣黨部昨天發布聲明，總統府總統辦公室聘用諮議吳尚雨，遭中共情治單位吸收成為共諜，潛伏總統賴清德身邊，出賣台灣，黨部評議委員開會通過開除吳尚雨黨籍，後續依程序報黨中央處分。
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此外，民進黨資深黨工邱世元及新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案，民進黨新北市黨部今天召開執行委員、評議委員聯席會議，會中決議予以2人除名處分，後續將依程序報黨中央處分。
民進黨中評會主委賴瑞隆受訪表示，中評會收到地方黨部資料後，將立即召開會議處理，原則上是尊重地方黨部決議，開除黨籍。（編輯：萬淑彰）1140408
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