民進黨黃取榮、邱世元等5黨員涉共諜案 中評會決議開除黨籍

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（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨多名黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會主委賴瑞隆今天說，中評會今天達成一致決議，將5名涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓予以除名並開除黨籍，以正視聽、捍衛黨紀與國家安全。

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案，5人都已被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分。

民進黨中評會今天開會，賴瑞隆會後表示，當前國際情勢嚴峻，台灣正面臨中共威脅，國內各黨派都應團結一致，共同守護台灣的國家安全，以及自由民主的普世價值。涉案者行為不僅觸犯法律，更明顯違反民進黨紀律與核心價值。中評會對於傷害國家違紀行為絕不接受，民進黨是守護台灣的第一品牌，面對中共的利誘威脅，所有黨員都應嚴守法律黨紀，以國家利益至上，傷害台灣行為絕不寬貸、絕不接受。

賴瑞隆指出，根據「民主進步黨紀律評議裁決條例」第38條規定「黨員之其他違紀行為，得依情節輕重，應予除名以下處分。」這次經中評會一致通過，決議將5名違紀黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓全數予以除名開除黨籍，展現維護清廉捍衛民主的堅定決心。

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賴瑞隆強調，中共滲透收買台灣共諜，竊取台灣國家機密，這是對台灣非常惡意的行為，也是所有台灣人民都不能接受的。

賴瑞隆說，呼籲所有人民以及朝野政黨，面對中共全力滲透利誘要統一台灣，讓台灣失去自由民主，全台灣人民都應團結一致對抗中共的滲透利誘統一野心，共同守護台灣國家安全，共同守護台灣的自由民主。（編輯：林興盟）1140521