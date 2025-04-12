何姓助理涉共諜案 吳釗燮辦公室：去年3月已離職、支持依法嚴辦
2025/4/12 13:20（4/12 13:49 更新）
（中央社記者溫貴香台北12日電）台北地方檢察署偵辦共諜案，約談國家安全會議秘書長吳釗燮於擔任外交部長時期的何姓助理到案，北檢向法院聲請羈押禁見獲准。吳釗燮辦公室今天表示，支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。
國安會秘書長吳釗燮辦公室下午表示，不評論個案，該名人員已於去年3月自外交部離職。任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲制裁。支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。
北檢偵辦這起共諜案，目前在押被告包括前總統府諮議吳姓男子、前民進黨黨工邱姓男子與黃姓男子，由於邱男、黃男的羈押期限將屆滿，檢察官已向法院聲請延押。
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檢調懷疑，黃男曾在中國經商，疑似遭中共情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱男，分頭向包括在總統府的吳男、外交部的何男等人，刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。
檢調查出，黃男疑似將公務秘密等文書交付給中共情治單位，並交付數萬元不等金額給邱男、吳男、何男。（編輯：潘羿菁）1140412
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何姓助理於吳釗燮外長任內涉共諜案 北檢聲押獲准