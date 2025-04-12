吳釗燮前助理涉共諜案 朱立倫：綠跟中共走在一起

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（中央社記者王承中台北12日電）國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的何姓助理涉共諜案，國民黨主席朱立倫今天表示，絕對不可以護短，更要嚴辦；民進黨已經變成跟中共走在一起了，為了利益出賣台灣，這才是更嚴重的。

國民黨立委牛煦庭今天在桃園市蘆竹區舉辦第一場「反詐騙顧民生、反仇恨護善良」系列演講會，包含國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政，以及國民黨立委謝龍介、許宇甄、陳菁徽、吳宗憲等人都到場助講。

朱立倫受訪時表示，台灣不分黨派，對於任何共諜案都希望應嚴辦到底，不管國民黨執政還是民進黨執政都是如此；現在遇到民進黨內部與民進黨政府這樣的共諜案，他呼籲民進黨政府絕對不可以護短，更要嚴辦到底。

媒體詢問，民進黨高喊「抗中保台」，但卻接連爆出相關人士涉及共諜案，朱立倫指出，有人常講民進黨已經變成綠共。對於台北市長蔣萬安指民進黨是「共產黨走狗」，朱立倫說，他認為蔣萬安講得很對，民進黨已經變成跟中共走在一起了，為了利益出賣台灣，這才是更嚴重的。

朱立倫表示，國民黨一定是愛台灣，堅決為中華民國努力。

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牛煦庭表示，民進黨跟罷團稱大罷免就是要剿共，把在野黨立委當成中共同路人，結果這段時間檢調偵辦的共諜案，全都是跟民進黨有關的人士，民進黨不僅不道歉，還要用「抗中保台」的名義亂扣帽子，罷免在野黨立委，只為了轉移自己治國無能。

牛煦庭指出，今年度中央政府總預算，民進黨政府原提出新台幣3.1兆元，經過國會撙節後也有2.9兆元，仍是史上最高，根本就沒有讓政府無法運作。民進黨政府不會治國，就不要找藉口，就換人做做看。（編輯：謝佳珍）1140412