何姓前助理涉共諜 黃國昌點名吳釗燮應負政治責任

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（中央社記者陳俊華台北13日電）國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，已遭收押禁見。民眾黨立委黃國昌今天說，面對助理淪為共諜，吳釗燮的聲明沒有表示任何歉意，更沒展現任何擔當，吳釗燮唯一能負政治責任的方式就是下台。

台北地方檢察署偵辦共諜案，約談國家安全會議秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的何姓助理到案，北檢向法院聲請羈押禁見獲准。吳釗燮辦公室12日表示，支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。

黃國昌今天在臉書發文表示，「吳釗燮唯一能負政治責任的方式就是下台」。為遮掩貪腐無能，動輒無的放矢抹紅批評者為中共同路人的民進黨，最近從總統府、中央黨部，到民進黨立法院辦公室，接連爆發共諜案，讓民眾警覺，原來綠營才真正是中共同路人的大本營。

黃國昌說，面對助理淪為共諜，吳釗燮只透過辦公室發表清描淡寫的聲明，對國家、人民，沒有表示任何歉意，更沒有展現任何擔當。

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黃國昌表示，從2016年民進黨完全執政後，吳釗燮就帶著何仁傑一路進出國安會、總統府與外交部。形同肩負國安、外交重責的吳釗燮，一舉一動長期暴露在中共眼皮底下，還毫無自覺。

黃國昌說，如今發生這麼嚴重的國安醜聞，傷害國家外交利益，「吳釗燮還能繼續擔任國安會秘書長嗎？」還是說民進黨的標準也打算裝沒事、等輿論風頭過，吳釗燮再轉頭繼續對社會說「匪諜就在你身邊」。（編輯：林克倫）1140413