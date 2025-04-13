吳崢：國民黨嘴說反共 卻連哪國恫嚇台灣都說不出口

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（中央社記者葉素萍台北13日電）國民黨主席朱立倫質疑，民進黨只會抹紅，為了錢可以出賣台灣當共諜。民進黨發言人吳崢今天說，民進黨始終堅定守護台灣，是中共滲透的主要目標，而國民黨嘴巴說要反共，卻連是哪個國家整天用機艦恫嚇台灣，都說不出口。

國民黨主席朱立倫今天在基隆表示，各國重點都放在經濟議題，只有台灣在拚政治、搞大罷免，搞得大家沒辦法安寧。民進黨只會抹紅對手且已腐化，為了錢可以出賣台灣當共諜。

吳崢對此回應表示，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲制裁。支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。

吳崢說，國民黨主席朱立倫稱民進黨和中共走在一起，這實在太可笑。總統賴清德日前已經宣布中國為台灣境外敵對勢力，同時宣示，為了杜絕中共滲透與統戰作為，將推動17項國安法制強化，民進黨的態度非常清楚，面對中共滲透，就是要全面強化法制嚴打嚴抓，守護國安，守護台灣人民安全。

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吳崢指出，國民黨嘴巴上說要反共，卻連現在到底是哪個國家整天用軍機軍艦恫嚇台灣、想消滅中華民國，都說不出口。國民黨黨團總召去年帶著16位國民黨立委去北京面見中共高官，國民黨副主席這個月初在中國拜會中共代表，「這樣叫反共？難道國民黨的反對方式就是鞠躬哈腰加握手？」這樣的話術，顯然太瞧不起台灣人民智慧。

吳崢說，民進黨始終堅定守護台灣，是中共滲透的主要目標。國民黨多年來和中共唱和九二共識，當中國不斷對台灣文攻武嚇，仍選擇和中共站在一起，「請朱立倫先回答：想用武力消滅中華民國的，到底是哪個國家？」（編輯：林克倫）1140413