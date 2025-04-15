吳釗燮前助理涉共諜案 黃國昌促外交部說明

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北15日電）民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，他接獲外交部人員檢舉，駐美代表處直通外交部長辦公室的傳真機，第一手接觸的就是何仁傑，外交部應出面說明清楚，究竟有多少資料從他辦公室被洩漏給北京。

黃國昌今天上午偕黨團成員舉行「民進黨窮到只剩共諜？」記者會，並於會後接受媒體聯訪。

談及近期官員與民進黨立委助理傳出涉及共諜案，黃國昌抨擊，民進黨過去高喊抗中保台口號、動輒抹紅在野黨，結果府院黨高層藏著一窩共匪，民進黨還無恥洋洋得意，說自己因為抗中保台才會被滲透，沒被滲透的政黨才是勾結北京。

黃國昌指出，國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，案情揭露後，還有媒體擦脂抹粉稱何仁傑層級不高，無法接觸機密資料。

他說，接獲外交部同仁檢舉，駐美代表處直通外交部長辦公室的傳真機，第一手接觸的就是何仁傑，外交部應出面說明清楚，吳釗燮擔任外交部長期間，究竟有多少資料從他辦公室被洩漏給北京。

北檢偵辦幽靈連署案，昨天搜索、約談李孝亮等被告，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛新台幣50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。

媒體會後詢問，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的領銜人及罷吳四騎士偵訊後分別裁定以新台幣20萬元到50萬元交保，這與涉及共諜案的民進黨立委助理差距大，是否雙重標準。

黃國昌表示，這已不是雙標，而是反映領銜罷免民進黨立委比向中共洩漏資料還要嚴重，這才是台灣最大的問題。

媒體也詢問，如何看待新北地檢署也調查罷免民進黨立委吳琪銘、蘇巧慧的領銜人。

黃國昌回應，任何司法案件都該看證據說話，民進黨現在四處製造寒蟬效應，就是要威嚇罷免民進黨立委的領銜人「回家睡覺」。

黃國昌強調，台灣社會不信任司法，正是因為司法不是偵查司法案件，而是變成民進黨的政治打手，傷害台灣民主法制價值。

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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，司法不分顏色也沒有顏色，這是國家的制度，而且台灣是法治國家，任何涉及犯罪的違法行為，必然要接受司法的偵辦，這是一致的標準與底線，任何人都不能挑戰法治，也不要挑戰司法、操作與消費司法。

吳思瑤說，然而黃國昌是否是法律人、是否真的學法律，為何面對有犯罪行為的嫌疑事件時，黃國昌棄守法律人該有的堅持、正義再次轉彎，黃國昌在法律跟政治之間，永遠選擇的是政治。（編輯：翟思嘉）1140415