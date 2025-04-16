吳釗燮前助理涉共諜案 顧立雄：相信國防部無人涉入

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（中央社記者王承中台北16日電）國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，國防部長顧立雄今天表示，何仁傑不曾在國安會、國防部任職，而國防部的安全查核是每3年一次，相信到目前為止，沒有國防部人員涉入這個案子。

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，何妻更曾在總統府憲兵211營服役，外界憂慮國防機密外洩。

立法院外交及國防委員會今天審查攸關軍士官在現役或領終身俸期間，犯內亂外患罪或國安法等，經判處有期徒刑確定剝奪終身俸的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案，邀國防部長顧立雄列席備詢。

顧立雄在列席前受訪表示，何仁傑不曾在國安會、國防部任職，而國防部的安全查核是每3年一次，相信到目前為止，沒有國防部人員涉入這個案子。

媒體報導指出，海軍同意台船4月中下旬安排海鯤號進行海上測試，顧立雄表示，國防部還是以安全為前提，等到海鯤號泊港測試（HAT）的缺改都到達安全無虞的狀態，可以進行海測的情況下，才會同意讓海鯤號出海測試。

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外傳近期因兩岸緊張情勢，爆發軍官退伍申請潮。顧立雄指出，過去幾年，國軍退役人數沒有明顯增加，屬於常態分布狀況，特別是今年，不管是服役滿10年、20年者，人數都有明顯下降，而不適服的人員則降低325人，留營率增加3.25%。

顧立雄表示，從今年來看，不但沒有退役潮，人數還明顯下降，國軍在人性化思維、以人為本的管理下，會逐步看到成效，不過，也不能以此自滿，要在留營、招募人才部分更加精進。（編輯：謝佳珍）1140416