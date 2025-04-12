何姓助理於吳釗燮外長任內涉共諜案 北檢聲押獲准

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）台北地方檢察署偵辦共諜案，展開搜索行動，約談國家安全會議秘書長吳釗燮於擔任外交部長時期的何姓助理到案，檢察官訊後，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。

此外，本案在押被告前總統府諮議吳姓男子、前民進黨黨工邱姓男子與黃姓男子，由於邱男、黃男的羈押期限將屆滿，檢察官已向法院聲請延押。

檢調懷疑，黃男曾在中國經商，疑似遭中共情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱男，分頭向包括在總統府的吳男、外交部的何男等人，刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。

檢調查出，黃男疑似將公務秘密等文書交付給中共情治單位，並交付數萬元不等金額給邱男、吳男、何男。

檢調掌握，吳男疑似涉嫌洩漏時任副總統的賴清德特使團出席巴拉圭新任總統的就職典禮行程表，包括會晤人員、下榻旅館、餐宴地點、班機時間等。

台北地檢署2月間掌握黃男等人的金流後發動搜索，並約談黃男、邱男到案，訊後將黃男、邱男聲押禁見獲准。隨即再針對吳男發動搜索，訊後將吳男聲押禁見獲准。

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檢察官過濾扣案卷證，認為何男犯罪嫌疑重大，4月10日針對其展開搜索，訊後將其聲押禁見獲准。

此外，前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理疑涉在海外收中國情治單位現金與虛擬貨幣，疑提供立法院機密資料，獲新台幣20萬元交保並電子監控，這部分為另案偵辦。（編輯：李錫璋）1140412