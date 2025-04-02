盛姓前助理涉共諜案 游錫堃：行為有異常2023年1月起未續聘

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（中央社記者王揚宇台北2日電）前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國數百萬元，洩漏立法院機密。游錫堃今天表示，他對於本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱；盛男於2022年4月中旬到職，因發現其行為有點異常，2023年1月就未再續聘。

盛姓助理涉在海外收受中國情治單位現金與虛擬貨幣數百萬元，涉提供立法院機密資料，獲新台幣20萬元交保並電子監控。檢方查出，盛男案發前已刪除手機紀錄。

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游錫堃今天透過辦公室發出3點聲明表示，他對本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱；經人推薦，盛男於2022年4月中旬到職，因發現其行為有點異常，於2023年1月未再續聘；發現盛男行為有點異常時，因在農曆新年前，所以等到春節後才請其離開。

此外，盛男過去曾擔任民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑等人助理，他們今天受訪時，針對此事都表達相當意外、驚訝，希望司法單位依法嚴辦。（編輯：謝佳珍）1140402