統促黨幹部涉共諜案 3人依國安法判6月至1年
2025/3/27 11:42（3/27 11:59 更新）
（中央社記者洪學廣高雄27日電）中華統一促進黨温姓幹部被控經商回台後拉攏朱姓、江姓退役軍官，替中共發展組織，高雄高分院今天依違反國安法判温男10月、朱男6月、江男1年。全案可上訴。
台灣高等法院高雄分院上午依違反國安法判處温男有期徒刑10個月、江男1年，以及朱男有期徒刑6個月，併科罰金新台幣5萬元；如易科罰金或易服勞役，均以1000元折算1天。
合議庭認為，温男有1年軍校及1年10月憲兵義務役資歷，與朱男、江男有各自軍方背景人脈，但3人卻為了在中國經商利益，轉而聽從中國國安單位人員指示，引介現、退役軍人為中共發展組織；考量朱男、温男最後坦承犯行，據此判處適當刑度。
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高雄高分院指出，統促黨温姓副秘書長為求在中國經商順利、能在當地接受招待，被中共官員吸收後，温男再先後邀請海軍退役朱姓上尉、空軍退役江姓上校前往中國，並成功吸收2人；朱男也成為統促黨世忠黨部主委，江男則為統促黨員。
3人被吸收後，便接受中共官員指示拉攏台灣現役或退役軍人，其中包括江男民國108年企圖以協助升官、帶出國、金錢利誘等方式，吸收空軍松山基地指揮部營區軍官，幸遭對方拒絕。（編輯：陳仁華）1140327
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