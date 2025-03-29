商人涉王立強事件遭指詐騙犯 記者媒體免賠確定

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）商人孫天群捲入自稱共諜的王立強事件，不滿上報新聞網撰文指他為詐騙犯，興訟求償。一審判上報的公司及記者須賠償12萬元，二審改判免賠，最高法院日前駁回上訴確定。

全案起於，自稱中國間諜的王立強於民國108年間接受澳洲媒體採訪，指稱中國創新投資公司是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，目的是滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報，並稱中國創新投資公司在台灣媒體投下經費，讓中國可以控制這些媒體。

109年1月間，澳媒報導前國民黨立委蔡正元與孫天群疑涉威脅、利誘王立強。上報記者仇佩芬撰文報導，提及「孫天群曾成立P2P公司從事金融詐騙」等內容。

孫天群提起損害賠償訴訟主張，仇女受僱於上昇公司擔任記者，未盡合理查證義務，報導不實新聞，嚴重損害其名譽，要求仇女與公司須連帶給付新台幣160萬元，上昇公司應為回復名譽的適當處分。

一審的台北地方法院判決，仇女及上昇公司應連帶給付12萬元，上昇公司應刊登此案判決全文1天。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，大陸媒體多次報導孫天群經營的黃山新世界公司涉及違法吸金糾紛，仇女引述相關報導來發表新聞，非憑空杜撰。

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二審指出，仇女在時間緊迫、跨境調查不易情況下，已搜尋、整理與孫天群有關的公開資訊，且新聞內容明確說明資訊來源為大陸媒體，符合新聞自由原則，已盡合理查證義務，改判仇女及上昇公司免賠及免回復名譽，可上訴。

經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，孫天群上訴不合法，駁回其上訴，全案確定。（編輯：戴光育）1140329