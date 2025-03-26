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竹聯幫選幫主 警政署長：誰膽敢宣布將立即逮捕

2025/3/26 16:23（3/26 16:54 更新）
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警政署長張榮興（中）26日說，只要膽敢宣布竹聯幫主是誰，警方將立即逮捕。中央社記者黃麗芸攝 114年3月26日
警政署長張榮興（中）26日說，只要膽敢宣布竹聯幫主是誰，警方將立即逮捕。中央社記者黃麗芸攝 114年3月26日
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）外傳統促黨總裁張安樂昨天擬在立法院康園餐廳票選竹聯幫主未果，今天又說要在統促黨部公布幫主人選。對此，警政署長張榮興今天說，只要膽敢宣布幫主是誰，警方將立即逮捕。

竹聯幫幫主黃少岑2月病逝，昨天傳出中華統一促進黨總裁張安樂（白狼）等人將以舉辦竹聯幫幫主投票為由，邀竹聯幫35個堂口負責人在立法院康園餐廳舉辦投票暨餐敘活動，但最終遭取消。

今天又傳出統促黨要在黨部公布竹聯幫主人選，但因警方強勢介入，一變再變，引發各界關注。

張榮興下午出席「跨界合作再進化！警政署、國泰世華、國教署簽署反詐合作意向書」記者會，媒體會後聯訪詢問如何看竹聯幫主選舉一事。

張榮興指出，竹聯幫是最高法院認定的犯罪組織，外傳今天下午將宣布幫主是誰，不管是誰，警方一定會以優勢警力強力執法，這是挑戰公權力，「只要膽敢宣布幫主是誰，現場會立即逮捕」。

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是否已掌握新任幫主身分，張榮興表示，這部分仍在揣測中，但不管對象是誰，只要敢宣布這個事實，根據組織犯罪防制條例和刑法，會採取強勢作為，已通令各警察機關強力執法，直到消滅為止。

媒體最後問到，針對先前天道盟幫主交接時，警方似乎無如此大動作。張榮興認為，取締黑道幫派沒有差別，都是持續掃蕩對象，只要是組織犯罪黑道幫派，警方一定勢不兩立，一定會強力執法、掃蕩。（編輯：蕭博文）1140326

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