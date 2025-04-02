藍委爆料共諜案 總統府：不分黨派依法嚴辦

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北2日電）國民黨立委羅智強質疑總統府諮議涉入共諜案，總統府發言人郭雅慧今天表示，不評論個案或政治人物的刻意指涉，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲制裁。總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，勿枉勿縱、依法嚴辦。

前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉提供機密資料給中國大陸，國民黨團首席副書記長羅智強上午國民黨團記者會表示，請問賴總統，是否只有游錫堃的助理涉入共諜案；請問賴總統，在擔任副總統時的總統府諮議，有無涉入共諜案；再問賴總統，這名諮議是否已被收押，如果以上消息屬實，放出游錫堃前幕僚涉入共諜案的新聞，是否想欺負游錫堃，遮掩總統幕僚涉入共諜案。

羅智強說，這個訊息來自「深喉嚨」，若消息屬實，涉入共諜案的就不只是民進黨的前立法院長、現任立委，甚至包括賴總統幕僚，等於民進黨中樞都被滲透，請總統府、賴總統正面回應。

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總統府發言人郭雅慧下午表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。

她表示，總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，皆勿枉勿縱、依法嚴辦。有鑒於中國對台滲透、統戰日趨嚴重，各項國安法制強化刻不容緩，呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。（編輯：謝佳珍）1140402