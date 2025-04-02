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綠委前助理涉共諜案 民進黨彰縣黨部決議除名

2025/4/2 19:59
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（中央社記者吳哲豪彰化縣2日電）前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國數百萬元，洩漏立法院機密；民進黨彰化縣黨部指出，盛男為員林人，去年5月線上入黨，入黨未滿1年，經評議後決議將盛男除名。

盛姓助理涉在海外收受中國情治單位現金與虛擬貨幣數百萬元，涉提供立法院機密資料，獲新台幣20萬元交保並電子監控。檢方查出，盛男案發前已刪除手機紀錄。

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民主進步黨彰化縣黨部今晚發布新聞稿，說明盛男去年5月加入民進黨，但入黨未滿1年，當初採線上入黨，由於盛男為彰化員林市人，因此屬彰化縣黨部黨員，而盛男一直未向縣黨部領取實體黨證。

民進黨彰化縣黨部指出，由於盛男所為影響民進黨聲譽甚鉅，且牽涉國安，縣黨部依規定，立即送評議程序處理，並取得共識，一致決議予以最嚴厲的除名處分，也會依程序報黨中央處理。（編輯：郭諭儒）1140402

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