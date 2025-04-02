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前員工涉間諜案 許智傑：請相關單位徹查絕不寬貸

2025/4/2 16:53（4/2 17:24 更新）
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民進黨立委許智傑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨立委許智傑今天表示，有關他辦公室前員工涉及間諜事件，其中盛姓前員工已於民國111年離開辦公室，另外在上個月，蔡姓前員工因課業問題有行蹤不明可疑之處且交代不清，已請其離職，也請相關單位徹查，絕不寬貸。

前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國資金，洩漏立法院機密。游錫堃今天表示，他對於本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱；盛男於2022年4月中旬到職，因發現其行為有點異常，2023年1月就未再續聘。

此外，盛男過去曾擔任民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑等人助理，他們今天在立法院受訪時，針對此事都表達相當意外、驚訝，希望司法單位依法嚴辦。

許智傑今天下午透過媒體群組發布聲明書指出，有關他辦公室前員工涉及間諜事件，為避免民眾受不實訊息誤導及影響個人聲譽，在此特別聲明。盛姓前員工過去因工作狀態及私人生活問題，已於111年離開辦公室；上個月發現蔡姓前員工近期因課業問題，有行蹤不明可疑之處且交代不清，已請其離職。

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許智傑說明，辦公室對員工向來抱持信任態度，因此不過問員工下班後動向，其個人行為若有涉及違法，也請相關單位徹查，絕不寬貸。

許智傑最後強調，他相信這並非個案，小心匪諜就在你身邊，歷史正在重演，希望台灣人可以團結對抗中國共產黨。（編輯：張若瑤）1140402

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