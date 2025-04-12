吳釗燮前助理涉共諜案 白籲檢調抓綠中共同路人

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（中央社記者郭建伸台北12日電）國安會祕書長吳釗燮任外交部長時的何姓助理涉共諜案。民眾黨團今天抨擊，政府一天到晚喊消滅中共同路人，怎麼從總統府到國安外交體系都是共諜，如「共諜國家隊」，請檢調抓出民進黨所有中共同路人。

台北地方檢察署偵辦共諜案，展開搜索行動，約談國家安全會議秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的何姓助理到案，檢察官訊後，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。此外，本案在押被告有前總統府諮議吳姓男子、前民進黨黨工邱姓男子與黃姓男子，由於邱男、黃男的羈押期限將屆滿，檢察官已向法院聲請延押。

民眾黨團今天透過臉書指出，最會抗中保台的民進黨又新增共諜，淪陷地點竟然是外交部，吳釗燮擔任外交部長時的何姓助理疑似被吸收成為共諜，政府一天到晚喊著消滅中共同路人，怎麼從總統賴清德到國安外交體系都是共諜，「共諜國家隊再＋1」。

民眾黨團抨擊，民進黨立委高喊大罷免，要罷掉所有在野區域立委，但事實是對國家不忠誠的共諜，根本都是民進黨人，他們出賣國家、穿梭兩岸、打算搞垮民主，還一步步把台灣變得像中國一樣，搞一黨獨大與一黨專政。

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民眾黨團指出，合理懷疑共諜滲透到民進黨中央、總統、外交部、立法院，已經無孔不入腐蝕民進黨上下，能直接影響國家決策，更不能排除民進黨高層也被滲透，成為中共在地協力者，隨時準備或正在出賣台灣。

民眾黨團指出，請民進黨主席、總統賴清德說清楚，到底在任內窩藏多少共諜，以及被滲透多久、外洩多少國家機密，並請檢調徹查，抓出民進黨內所有中共同路人。（編輯：翟思嘉）1140412