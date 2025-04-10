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指外交部人員涉共諜 徐巧芯鞠躬致歉：同名誤植

2025/4/10 15:38（4/10 15:54 更新）
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）國民黨立委徐巧芯日前稱某外交部人員為共諜，外交部長林佳龍出面澄清是資料錯誤。徐巧芯今天對此數度鞠躬致歉，表示外交部剛好有兩人同名同姓才誤植。

國民黨立委徐巧芯9日質詢國安局長蔡明彥時，指國安會秘書長吳釗燮的「何姓助理」涉共諜案，還秀出自外交部官網擷取的照片，指這名助理在北美司服務，蔡明彥當面提醒資料可能有誤，外交部長林佳龍則出面澄清，指徐巧芯引用資料錯誤，她所指之人不在北美司。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」，並備質詢。

徐巧芯一上質詢台就表示，關於昨天質詢內容，調查過程中因外交部有兩位同名同姓的人，導致誤植其中一位常任文官的照片以及職位，造成當事人的困擾，她向外交部、這位常任文官以及其家人表達最深歉意。

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語畢，徐巧芯向備詢台上的外交部政次陳明祺一鞠躬，接著說，昨天已就此事聯繫林佳龍，清楚表達歉意，同時希望國安局針對林佳龍所說的「偵查中」的另起案件查到水落石出。

徐巧芯質詢完畢後，在會議室外接受媒體聯訪時兩度深深鞠躬，強調要再次表達歉意。（編輯：萬淑彰）1140410

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