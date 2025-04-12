吳釗燮前何姓助理聲押禁見 徐巧芯：真相很快就來了

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（中央社記者王承中台北12日電）國安會祕書長吳釗燮任外交部長時的何姓助理涉共諜案，北檢昨天聲押禁見獲准。而日前質詢此案，卻因誤植照片道歉的國民黨立委徐巧芯今天說，真相很快就來了，外交部真的曾有一名在吳釗燮身邊刺探情報的共諜。

檢調偵辦總統府諮議、前民主進步黨工等3人疑涉共諜案，徐巧芯日前指吳釗燮擔任外交部長時的「何姓助理」涉共諜案，但卻誤植為同名同姓的外交部常任文官照片，引起爭議，為此徐巧芯數度向外界、當事人及其家屬鞠躬道歉。

不過，台北地方檢察署約談國家安全會議秘書長吳釗燮於擔任外交部長時期的何姓助理到案，檢察官訊後，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。

徐巧芯今天表示，對於因同名同姓以至於誤用照片這件事，她真的很抱歉，但真相很快就來了，外交部真的曾經有一名刺探情報的共諜，在吳釗燮身邊刺探情報，疑將外交部的機敏資料提供給中共情治人員。

徐巧芯指出，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案在今年2月被聲押禁見，當時檢調早就已經掌握何姓助理刺探情報的具體行為與方向，但卻遲遲未有動作，等同於讓何姓助理有串證、逃亡之虞。

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徐巧芯表示，她質疑是因為吳釗燮過去作為外交部長，又是國安會秘書長，所以檢調才遲遲不敢辦，等到她將一切說出來，才進行約談偵訊並且收押。

徐巧芯指出，這2個月當中，何姓助理隨時可以跑，難道國安單位就讓這麼嚴重的共諜案無聲無息的在行政部門蔓延嗎，最後，她要問，到底民進黨內還有多少這樣的「何姓助理」。（編輯：翟思嘉）1140412