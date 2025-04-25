何仁傑涉共諜案不服羈押提抗告 高院駁回確定

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（中央社記者劉世怡台北25日電）台北地檢署偵辦共諜案，複訊涉案男子何仁傑後，以涉犯國家安全法等聲請羈押禁見獲准，何仁傑不服，提起抗告。台灣高等法院今天認定原審裁定並無違誤，駁回抗告確定。

台灣高等法院指出，合議庭審理後，認定原審台北地方法院以何仁傑涉犯國家安全法及個人資料保護法等罪嫌重大，有事實足認有串證及滅證之虞，經考量本案進行程度、司法權有效行使、社會秩序與公共利益，並依比例原則權衡被告人身自由受限制程度後，認有羈押及禁止接見通信的必要。原審裁定並無違誤或不當。何仁傑抗告為無理由，應予駁回。

民進黨嘉義縣黨部7日發布聲明，指前總統府諮議吳尚雨遭中國情治單位吸收成為共諜，潛伏總統賴清德身邊，出賣台灣，黨部評議委員開會通過開除吳尚雨黨籍，已依程序報黨中央處分。

檢調調查，前民進黨黨工黃取榮曾在中國經商，疑似遭情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱世元，分頭向包括在總統府的吳尚雨、外交部的何仁傑等人，刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。

檢調查出，黃取榮疑似將公務秘密等文書交付給中國情治單位，並交付數萬元不等金額給邱世元、吳尚雨、何仁傑。

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台北地檢署2月間發動搜索，並約談黃取榮、邱世元到案，訊後將黃取榮、邱世元聲押禁見獲准。隨即再針對吳尚雨發動搜索，訊後將吳尚雨聲押禁見獲准。檢察官過濾扣案卷證，認為何仁傑犯罪嫌疑重大，4月間針對何仁傑展開搜索，訊後將何仁傑聲押禁見獲准。

檢察官日前聲請延押邱世元、黃取榮、吳尚雨，台北地方法院陸續裁准。（編輯：李錫璋）1140425