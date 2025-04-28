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前美軍印太司令拜會 民眾黨盼執政黨正視共諜問題

2025/4/28 21:28（4/28 21:46 更新）
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前美軍印太司令阿基里諾（左）28日拜會民眾黨，由秘書長周榆修（右）會同國際部及政策會幕僚出席，雙方就最新政經發展及區域安全情勢進行深入探討。（民眾黨提供）中央社記者陳俊華傳真 114年4月28日
前美軍印太司令阿基里諾（左）28日拜會民眾黨，由秘書長周榆修（右）會同國際部及政策會幕僚出席，雙方就最新政經發展及區域安全情勢進行深入探討。（民眾黨提供）中央社記者陳俊華傳真 114年4月28日
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（中央社記者陳俊華台北28日電）前美軍印太司令阿基里諾今天拜會民眾黨。民眾黨秘書長周榆修說，近期國內頻傳共諜案，民眾黨上會期就提出修正「國家機密保護法」，加重洩密給中港澳及敵對境外勢力者的刑罰，並盼執政黨能正視共諜等國安問題。

民眾黨晚間透過新聞稿表示，由前美軍印太司令阿基里諾（Admiral John Aquilino）下午率「國家亞洲研究局」（NBR）訪問團拜會民眾黨，雙方會面1小時，就最新政經發展及區域安全情勢進行深入探討。

周榆修致詞時表示，台灣處於印太地區關鍵位置，面對來自區域威脅與挑戰，民眾黨始終堅信，唯有深化國際連結、強化交流，才能保障台灣的自由、民主與繁榮。在兩岸關係上，民眾黨主張「台灣自主，兩岸和平」，即使在惡劣情況下，仍需保有溝通管道。

周榆修以過去美蘇冷戰時期，衍生出古巴飛彈危機為例，他指出，當時也是透過雙邊領袖的「熱線」，來降低衝突發生的可能性；但現階段台灣與中國雙邊看似完全切斷聯繫，這恐怕不是雙邊人民所樂見的。

周榆修說，台灣不僅面臨來自對岸日益升高的軍事壓力，也在參與國際組織上遭遇層層阻礙。台灣需要的不僅是國際社會的聲援，團結國內人民、強化人民守護國家的凝聚力，更是重要的事情。

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周瑜修表示，民眾黨作為國會第三大政黨，也代表相當的民意，希望能夠透過與美方真摯的交流，將台灣內部真實的聲音傳遞出去。

針對近期國內頻頻傳出共諜案，且多來自民進黨政府及其組織，周榆修說，民眾黨在上會期就提出「國家機密保護法」修正草案，認為應對把國家機密洩漏給中國、港澳及敵對境外勢力者加重其刑罰，以強化國家安全法制，達到有效嚇阻洩密的行為；並期盼執政黨能正視共諜及洩密等國安問題。（編輯：張良知）1140428

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