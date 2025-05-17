因判刑遭追繳513萬元退休金 共諜案上校興訟敗訴

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）退役海巡上校葉瑞璋涉共諜案遭判刑8月定讞，被國防部認定喪失領受退除給與、追討已領退休金513萬餘元，葉男不服興訟。台北高等行政法院日前駁回，判葉男敗訴，可上訴。

葉瑞璋民國97年間自海巡署海岸巡防總局文書科上校科長退役，遭控被退役軍官崔沂生、李慶賢吸收，與中共軍委政治工作部對外聯絡局的北京、上海、雲南等國安人員結識，並為其在台發展組織、蒐集、交付或傳遞公務上應秘密文書。

判決指出，103年間，葉男把涉及海巡岸際雷達、艦艇妥善率、地區防務工事、大陸漁船越界處置的海巡署103年署務會報、擴大署務會報資料，透過李男交付給中國國安官員，並收取報酬，最高法院去年判處葉男8月徒刑定讞。

案件判刑確定後，國防部陸軍司令部重新審定葉男的退除給與，認定實行犯罪時開始計算應追繳的退除給予，並自判決確定日起喪失請領退除給與資格，應繳回新台幣513萬5537元。

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葉男不服，循序提起行政訴訟，認為國防部的行政處分對其造成侵害，且違反法律不溯及既往的憲法基本原則。

台北高等行政法院審理後認定，葉男犯國安法刑案，經判決確定，喪失領受退除給與權利，已領的退除給與，應予追繳，原處分無誤，判葉男敗訴，可上訴。（編輯：方沛清）1140517