中選會：刑法選罷法若競合 涉刑責由司法認定

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（中央社記者高華謙台北20日電）檢調持續偵辦罷免幽靈連署案。中選會說，選罷法規定本法修正施行前已向主管選委會提出的罷免案，仍適用修正前規定，若選罷法規定與刑法有法律競合適用問題，涉及刑事責任認定部分由司法機關依法辦理。

國民黨立委翁曉玲透過臉書表示，綠營人士指藍白修正選罷法第98條之2規定，處罰幽靈連署等行為害到自己人，但目前中選會審查通過第一階段的罷免案幾乎全適用舊法，不僅不適用連署人檢附身分證影本的規定，且檢調對涉嫌偽造連署的諭知罪名為刑法偽造文書罪和違反個資法，未提及選罷法第98條之2規定。

翁曉玲說，中選會從一開始就刻意曲解法律適用，堅持罷免案適用舊法、連署不須附身分證，不僅護航綠營可多通過幾個罷藍委團體，還設陷阱讓無權也無法查對連署書真實性的罷團人士承擔法律風險，隨時可能被指控涉嫌偽造文書。

中選會今天透過新聞稿表示，公職人員選罷法第131條規定，本法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前規定。因此，今年2月19日以前已提出的61件罷免案，無論是提議、連署或投票等各階段，依法都適用修正前的舊法規定，中選會與各地選委會對61件罷免案都依法辦理，無差別待遇。

中選會說，若選罷法第131條規定，與刑法第1條「行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限」、刑法第2條「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」有法律競合適用問題，涉及刑事責任認定部分，不是選務機關所掌範疇，由司法機關依法辦理，選務機關從未對此做過任何評論。

中選會表示，但有心人士卻又不斷造謠指「中選會曲解法律」、還做了有關刑事責任如何適用的差別認定，這類論述顯然是法盲行為，與事實不符。

此外，中選會指出，有心人士不斷造謠中選會查對各罷免案的「往生者連署」名單不公，這是造謠。以罷免案來說，依法可藉戶役政資訊系統比對，並查出「往生者連署」名單者，是各縣市政府戶政事務所，而不是各地選委會或中選會。

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中選會表示，有網友逕自認為「往生者連署」或「偽造連署」不是觸法行為，或偽造文書僅是輕罪、妨害罷免也不是重罪，只要選務機關有除錯即可，這屬於法盲論述。

中選會指出，罷免案若有「往生者連署」或「偽造連署」，代表有人可能已涉及犯罪行為，應由司法機關偵辦，並非各縣市戶政事務所或選委會單純除錯即可。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140420