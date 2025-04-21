傳檢調將赴國民黨中央黨部 檢方澄清今天未搜索

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（中央社記者劉冠廷、林長順台北21日電）有媒體報導，警方將在今天下午到國民黨中央黨部調查，但最終警方未出現。台北地檢署發布新聞稿澄清，表示偵辦「罷免提議書偽造案」及「114年4月17日某政黨人士等違反集會遊行法案」，承辦檢察官今天並無指揮司法警察搜索某政黨中央黨部的偵查作為。

北檢偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫等人日前到北檢外抗議。內政部長劉世芳今天說，就依集遊法處理，北市警會先傳喚首謀者朱立倫、國民黨立委謝龍介與國民黨發言人楊智伃。

媒體報導，檢調今天將會到國民黨中央黨部調查，據了解，就是衝著劉世芳口中的「首謀」黨主席朱立倫而來。

台北地檢署發布新聞稿澄清，表示偵辦「罷免提議書偽造案」及「114年4月17日某政黨人士等違反集會遊行法案」，承辦檢察官今天並無指揮司法警察搜索某政黨中央黨部的偵查作為。

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國民黨智庫副執行長凌濤在黨中央受訪時表示，警方上午已把違反集會遊行法的到案通知書送達國民黨立委謝龍介辦公室，原本說下午還要前往中央黨部，現在被披露後，是否不敢了。

凌濤指出，他要代表朱立倫向大家報告，不用對著黨籍民代，也不用對著黨公職，就對著朱立倫一個人，沒有在怕綠共，就看有多囂張。過程中一定會直球對決、毫無畏懼。（編輯：蘇志宗、林興盟）1140421