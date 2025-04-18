北市多名藍營議員聲援北檢前抗議 稱在場願承擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北18日電）北檢偵辦不實連署案，藍營人士至北檢外抗議。多名國民黨北市議員今天指出，支持依法行政，民眾是針對執政黨不符比例原則搜查手段表達心聲，並說「我在場，我承擔」。

台北地檢署偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫等人昨天晚間至北檢外抗議。

台北市議會今天舉行警政衛生部門業務質詢及答覆，國民黨台北市議員李明賢、張斯綱、柳采葳、鍾沛君、李柏毅都在桌上擺出「我在場，我承擔」牌子聲援昨天晚間抗議行動。

李明賢表示，北檢前雖是禁制區，但當執政黨涉濫用司法檢調打壓政治異己，就須挺身而出。針對昨天北檢前集會遊行，尊重所有警方依法執行公權力，警方辛苦了，相信警方行政中立、行使國家公權力；至於內政部長劉世芳說在北檢前相關集會遊行人員全部移送 ，他也勇於面對與承擔。

張斯綱指出，昨天活動雖有民眾高喊口號，但是在表達對執政黨大砲打小鳥、用不成比例的檢調手段偵查手無寸鐵民眾的心聲，沒有做任何暴力或脅迫的事。

「我告訴劉部長跟賴總統，請把在場的人通通函送，我們願意在第一線承擔」，張斯綱表示，他呼籲今天晚間的活動，希望北檢前不要再有柵欄、攔不住民意。

柳采葳質詢台北市警察局長李西河，過去在北檢前的集會有沒有人被函送過。

李西河答詢指出，去年12月7日前台北市長柯文哲開庭時有1名民眾被函送，原因是違反集會遊行法第25條規定，且已勸導、警告、解散等程序但皆不遵守。

柳采葳表示，函送沒有標準、也不符比例原則，她重申「我們昨天都講很清楚，我們在場、我們來承擔」。

鍾沛君指出，既然昨天執法是根據集會遊行法，就不會因現場有議員、立委或在野黨主席就有罣礙而不舉牌。對此，李西河回答，皆依法執行。

她再問，如果有必要，能否抬離或驅離。對此，李西河表示，要看情況，處理聚眾違法活動有一定的現場認定標準。

鍾沛君指出，過去幾次街頭狀況，警方都以不發生衝突為最高原則，且看起來都是柔性處理，昨天晚間是否符合標準作業程序。

李西河回答，「應該符合啦」，因為現場沒有衝撞、丟雞蛋或石頭，也沒有影響公共利益秩序，舉牌警告後人群約在晚間12時左右就安靜下來，所以沒必要驅散。

柳采葳提問，市警察局是否掌握到昨天晚間集會的所有人。對此，台北市警察局保安科長林建良表示，集遊法是規定首謀與主持人。

她反問，劉世芳「北檢前相關集會遊行人員全部移送」的說法，是否未依法。對此，李西河說，「有違法就移送」。

李柏毅表示，希望接下來警方要注意街頭活動中刻意挑釁、製造衝突的人，不要讓活動變調或被誣衊為暴力活動。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，民進黨台北市議員陳賢蔚今天偕律師陳又新赴監察院陳情指出，台北市長蔣萬安涉知法犯法，參與未經核准的違法集會，要求監察院依法啟動調查，並依法彈劾。

對此，國民黨台北市議員汪志冰質詢表示，上述主張彈劾是否成立。對此，李西河回答，尊重監察院，如果要進行程序，市警局就呈現事實，蔣萬安昨天約晚間7時35分到現場、表達一下意見就離開，禁制區確實不能辦活動，但蔣萬安非號召人。（編輯：戴光育）1140418