民進黨北市議員批蔣萬安知法犯法 促監委調查彈劾

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（中央社記者吳書緯台北18日電）國民黨主席朱立倫昨天號召黨公職到北檢前抗議，台北市長蔣萬安也出席聲援。民進黨台北市議員陳賢蔚今天偕律師陳又新赴監察院陳情指出，蔣萬安知法犯法，參與未經核准的違法集會，要求監院依法啟動調查，並依法彈劾。

陳賢蔚與陳又新下午進入監察院陳情前，於監察院外接受媒體聯訪。陳賢蔚指出，蔣萬安作為首都最高行政首長，竟知法犯法，公開參與違法集會，嚴重違反法治精神、破壞行政中立原則，喪失市長應有的政治誠信，愧對全體台北市民期待。

陳賢蔚表示，蔣萬安身為台北市政府警察主管機關的首長，應主動維護法秩序，卻以身試法，為不法集會背書，也讓第一線的警察背負非常大的壓力，嚴重瀆職，台灣的民主沒有被民進黨扭曲，但台灣的法治精神已經被蔣萬安破壞扭曲。

針對蔣萬安宣稱是以個人身分到北檢，陳賢蔚表示，蔣萬安完全搞不清楚自己的身分，過去北檢前方從未被拿來當成集會遊行場地，過去由民眾黨開始，現在由國民黨接力，而挑戰台北市警察局的竟然是台北市大家長蔣萬安，也就是市長帶頭違法。

陳又新表示，依據「集會遊行法」第6條，集會、遊行不得在各級法院及其周邊範圍舉行，且當地的主管機關警察局中正一分局也未接獲集會、遊行申請，更未核准，因此該行動實屬違法。

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陳又新表示，中正一分局昨天晚間6時46分第一次舉牌勸導，蔣萬安在晚間7時30分左右到場，因此當蔣萬安抵達北檢外時，警方已經舉牌表示這個集會是有違法的問題。當蔣萬安晚間7時40分離開後，警方於晚間7時50分第一次舉牌警告，而台北市警察局昨天總共舉牌7次，包含勸導與警告，然後命令解散。

陳又新說，蔣萬安昨晚的舉動破壞了警察的執勤，這樣違法的行為，違反了公務員行政中立法、地方制度法、公務員服務法等法，因此今天向監察院提出陳情，希望監察院啟動調查並依法彈劾，維護社會公義及法治尊嚴。（編輯：蘇志宗）1140418