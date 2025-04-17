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3綠委收恐嚇威脅 吳思瑤：這種暴力不應該存在

2025/4/17 14:17（4/17 15:26 更新）
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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）在社群媒體發文指收到死亡威脅。吳思瑤17日在立法院受訪表示，她已經向警方報案，並譴責「這種暴力不應該存在」，絕對不能縱容暴力犯罪。中央社記者郭日曉攝 114年4月17日
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）在社群媒體發文指收到死亡威脅。吳思瑤17日在立法院受訪表示，她已經向警方報案，並譴責「這種暴力不應該存在」，絕對不能縱容暴力犯罪。中央社記者郭日曉攝 114年4月17日
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（中央社記者林敬殷台北17日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤，及黨籍立委沈伯洋、吳秉叡近日陸續接獲威脅恐嚇信。吳思瑤今天表示，她已經向警方報案，並譴責「這種暴力不應該存在」，這樣的行為應被制止，絕對不能縱容暴力犯罪。

吳思瑤在社群媒體發文指收到死亡威脅，對方私訊「賴清德保不了妳，幾日內斬首」。沈伯洋今天凌晨也在社群媒體發文證實收到恐嚇信件，要求他辭去立委、退出政壇外，更揚言要對他妻兒不利、甚至威脅讓他的女兒變成「第二個小燈泡」。

吳思瑤今天上午在立法院舉行輿情回應記者會時表示，助理昨天深夜說她的電子郵件出現2封恐嚇信，一封針對沈伯洋，一封針對吳秉叡，她在第一時間將訊息告知沈、吳2人。

吳思瑤表示，沈伯洋長期以來被鎖定，她最近也收到生命威脅稱近日內對她斬首；收到恐嚇威脅後，心情會受到影響，經助理及黨團人員提醒，已向台北市北投警分局及國安單位報案，警方派遣警員陪同。

吳思瑤指出，這種暴力不應該存在，第一時間立委間除相互叮嚀提醒，也告知黨中央。黨中央對於黨籍立委承受暴力生命的威脅，表達高度關心關切，呼籲應當制止這樣的行為，台灣不能縱容任何暴力犯罪。

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至於罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊。吳思瑤表示，德國在台協會及以色列駐台辦事處都在第一時間予以譴責，國民黨不是第一次操弄納粹，國民黨應好好檢討自己從政黨公職的民主素養。

民進黨團書記長陳培瑜指出，國民黨再次切割年輕人，不管宋建樑有沒有加入國民黨，朱立倫在第一時間是支持宋建樑的；國民黨在第一時間消費如此重大的歷史傷痕，令人遺憾。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140417

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